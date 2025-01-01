Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Schlangenphobie

SAT.1Staffel 5Folge 821
Schlangenphobie

SchlangenphobieJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 821: Schlangenphobie

44 Min.Ab 12

1. Fall: Maja soll ihrer Mutter Doris, die an einer Schlangenphobie leidet, eine Kornnatter durch den Briefkastenschlitz in die Wohnung gesetzt haben. Doris geriet in Panik, stürzte und verletzte sich schwer. 2. Fall: Oliver ist angeklagt, nach einer Betriebsfeier die Freundin eines Angestellten vergewaltigt zu haben. Doch weder im Wagen des Geschäftsmannes noch in der Wohnung von Pia werden auch nur die geringsten Hinweise auf das Verbrechen gefunden.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen