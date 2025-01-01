Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 5Folge 833
Folge 833: Hunde-Kidnapping

44 Min.Ab 12

1. Fall: Anita ist verzweifelt, als ihr Hund Karlchen entführt wird. 12.000 Euro zahlt sie, um das Leben ihres Hundes zu retten, doch der bleibt verschwunden. Als Anita ihren Liebling bei dem Straßenmusiker Ralph findet, ist sie sich sicher, den Tierquäler erwischt zu haben. 2. Fall: Eine ihm unbekannte Frau wirft Julian vor, sie vergewaltigt zu haben. Das Leben des jungen Familienvater bricht zusammen. Ist er das Opfer einer Intrige oder macht er allen etwas vor?

SAT.1
