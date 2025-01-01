Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 5Folge 848
Folge 848: Stiefmutter

45 Min.Ab 12

1. Fall: Mit kochendheißem Wasser soll Andrea ihrer Stieftochter Michelle das Gesicht verbrüht haben. Wurde die Stiefmutter wirklich von Michelle und deren Schwester so terrorisiert, dass sie sich nicht mehr zu helfen wusste? 2. Fall: Cassandra wird kurz nach ihrer Entlassung aus dem Gefängnis mit einer Eisenstange zusammengeschlagen. Ihre Ex-Zellengenossin und ehemalige Anwältin Kathrin hat sie überfallen.

SAT.1
