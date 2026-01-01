Zum Inhalt springenBarrierefrei
Beziehungsspielchen

SAT.1Staffel 5Folge 857
Folge 857: Beziehungsspielchen

45 Min.Ab 12

1. Fall: Fluchtartig verlässt Jan das WG-Zimmer seiner Ex-Freundin Kirsten, als deren Mitbewohnerin Celia unerwartet nach Hause kommt. Kirsten liegt völlig verstört auf dem Bett - hat Jochen versucht, seine Ex-Freundin zu vergewaltigen? 2. Fall: Das russische Au-Pair-Mädchen Natasha soll die dreijährige Madita zwei Tage lang ohne Wissen der Eltern mit zu ihrem Freund genommen haben. Natasha behauptet, alles mit Mutter Margit abgesprochen zu haben.

