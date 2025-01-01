Richterin Barbara Salesch
Folge 867: Entstellt
44 Min.Ab 12
1. Fall: Eine mit Schwefelsäure versetzte Schönheitspflege verätzt Regine bei der Präsentation ihrer neuesten Pflegeserie das ganze Gesicht. Wollte sich ihre Tochter Martina rächen, weil sich Regines Lover Axel für die Mutter und nicht für sie entschieden hat? 2. Fall: Floristin Tara soll ihre blinde Freundin Sandy von einer Brücke gestoßen haben. Wollte sich Tara mit diesem Anschlag dafür rächen, dass Sandy ihr den Freund ausgespannt hat?
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1