Richterin Barbara Salesch
Folge 1000: Armes reiches Mädchen
44 Min.Ab 12
Mit einer Giftspritze wird der Schönheitschirurg Sven Bühler ermordet. Hat seine Tochter Stefanie ihren Vater getötet, um an dessen Erbe zu kommen, oder war es die Rache eines Patienten, bei dem Dr. Bühler einen Kunstfehler begangen hat?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1