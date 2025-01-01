Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 6Folge 1000
44 Min.Ab 12

Mit einer Giftspritze wird der Schönheitschirurg Sven Bühler ermordet. Hat seine Tochter Stefanie ihren Vater getötet, um an dessen Erbe zu kommen, oder war es die Rache eines Patienten, bei dem Dr. Bühler einen Kunstfehler begangen hat?

