Richterin Barbara Salesch
Folge 911: Gefangen im Bunker
44 Min.Ab 12
Jessica ist angeklagt, ihren Exfreund Tom erschlagen zu haben. Zusammen mit ihm und vier Freunden war sie mehrere Tage in einem Bunker eingesperrt. Hat Jessica einfach die Nerven verloren oder war der Mord lange geplant?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1