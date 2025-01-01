Richterin Barbara Salesch
Folge 910: Traumtänzer
44 Min.Ab 12
Kathrin wird zehn Tage in einer Holzkiste gefangengehalten. Ihr Freund Carsten soll sie entführt und von ihren Eltern 2,5 Millionen Euro erpresst haben. Ist Carsten ein eiskalter Verbrecher oder wollte Kathrins Vater das Mädchen verschwinden lassen?
