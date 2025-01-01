Zum Inhalt springenBarrierefrei
Traumtänzer

SAT.1Staffel 6Folge 910
Folge 910: Traumtänzer

44 Min.Ab 12

Kathrin wird zehn Tage in einer Holzkiste gefangengehalten. Ihr Freund Carsten soll sie entführt und von ihren Eltern 2,5 Millionen Euro erpresst haben. Ist Carsten ein eiskalter Verbrecher oder wollte Kathrins Vater das Mädchen verschwinden lassen?

