Richterin Barbara Salesch
Folge 899: Mord unter Komplizen
44 Min.Ab 12
Bei der Geiselbefreiung durch SEK-Beamte in einem Juweliergeschäft wird ein Geiselnehmer erschossen. Die tödliche Kugel kam aus der Pistole eines Komplizen. Hat Ben seinen Freund umgebracht, damit er für immer schweigt?
