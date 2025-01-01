Richterin Barbara Salesch
Folge 903: Der Kopfgeldjäger
44 Min.Ab 12
Gefesselt und misshandelt wird Vanessa von Polizisten im Kofferraum eines Wagens gefunden - das Auto gehört Steve, einem amerikanischen Kopfgeldjäger. Wollte er die Frau entführen oder hat er sie mit einer gesuchten Verbrecherin verwechselt?
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1