Richterin Barbara Salesch
Folge 913: Goldstecker
44 Min.Ab 12
Die Punkerin Nathalie ist angeklagt, ihren Stiefvater mit einer abgebrochenen Bierflasche umgebracht zu haben. Hat sich das Mädchen gerächt, weil er ihr den Geldhahn zugedreht hat oder sind die Gründe für den Mord ganz woanders zu suchen?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1