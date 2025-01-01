Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 6Folge 902
Folge 902: Richterin Barbara Salesch

44 Min.Ab 12

1. Fall: Mit einer Pistole in der Hand überfällt Isabel eine Tankstelle - sie sieht sich als Opfer. Wurde sie wirklich von ihrem kriminellen Freund Steffen entführt und zu dem Überfall gezwungen? 2. Fall: Durch den Biss einer giftigen Vogelspinne gerät Manuela in Panik, hyperventiliert und verletzt sich schwer. Wollte sich Lisa, die Ex-Frau ihres Freundes, dafür rächen, dass Manuela ihr Ehemann Rolf ausgespannt hat?

