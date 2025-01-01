Richterin Barbara Salesch
Folge 906: Richterin Barbara Salesch
45 Min.Ab 12
1. Fall: Denise ist angeklagt, ihre Stiefmutter niedergeschlagen und im Bad eingesperrt zu haben. Wollte das aufstrebende Erotik-Modell so verhindern, dass Regine ihr Foto-Shooting versaut? 2. Fall: Bernd wird von seinem Kampfhund schwer verletzt. Hat seine Schwiegermutter Tina das Tier absichtlich auf ihn gehetzt oder hat er den Hund im betrunkenen Zustand selbst freigelassen?
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1