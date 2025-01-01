Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 Staffel 6 Folge 941
45 Min. Ab 12

1. Fall: Giselle wird in ihrer Wohnung überfallen und fast vergewaltigt. Ist ihr Nachbar Bruno auf sie losgegangen, weil er ihr endlich auch körperlich nah sein wollte, nachdem er sie wochenlang beobachtet hat? 2. Fall: Christoph wird im Schlaf mit einem Messerstich in den Unterleib schwer verletzt. Ist Lilian in Christophs Wohnung eingestiegen und hat auf ihn eingestochen, weil sie in ihm ihren Vergewaltiger wiedererkannt hat?

SAT.1
