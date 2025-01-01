Richterin Barbara Salesch
Folge 949: Im Bett der Toten
45 Min.Ab 12
Alexander ist angeklagt, seine Freundin Jennifer mit einer Drahtschlinge erdrosselt zu haben, als sie ihm den Laufpass geben wollte. War Alexander von Jennifer so besessen, dass sie kein anderer Mann haben sollte?
