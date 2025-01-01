Richterin Barbara Salesch
Folge 976: Richterin Barbara Salesch
44 Min.Ab 12
1. Fall: Die Busfahrerin Claudia soll den 14-jährigen Paul mit einem Messer schwer verletzt haben. Hat sie wirklich zugestochen, nachdem sie den Schüler aus ihrem Bus geprügelt hat oder hat sich jemand anders an Paul gerächt? 2. Fall: Thomas wird beschuldigt, seine Ex-Freundin Nadine nach einem Streit vergewaltigt zu haben. Hat der Gärtner die junge Frau wirklich misshandelt oder erträgt Nadine den Gedanken nicht, dass er nun mit ihrer Mutter liiert ist?
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1