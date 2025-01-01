Richterin Barbara Salesch
Folge 983: Der Fahrer
45 Min.Ab 12
Nach einer gescheiterten Geldübergabe wird der gekidnappte Textilfabrikant Hendrik erschossen aufgefunden. Hat Entführer Armin sein Opfer ermordet, obwohl Hendriks Ehefrau behauptet, das Lösegeld gezahlt zu haben?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1