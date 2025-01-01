Richterin Barbara Salesch
Folge 1122: Richterin Barbara Salesch
45 Min.Ab 12
Petra wird beschuldigt, ihren 15 Jahre jüngeren Liebhaber erschlagen und verbrannt zu haben. Wollte Stephan ihrem Mann von der Affäre erzählen oder war die Beziehung am Ende und Stephan hatte längst eine andere Frau?
Genre:GERICHTSSHOW
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1