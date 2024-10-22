Richterin Barbara Salesch
Folge 1148: Folge 64
45 Min.Folge vom 22.10.2024Ab 12
Mit einem Stich ins Herz soll Danielle versucht haben, Kai nach dem Sex umzubringen. Ist sie eine Serienmörderin, die alle Männer tötet, mit denen sie geschlafen hat? Steckt ihr Ex-Freund dahinter?
Weitere Folgen in Staffel 7
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Richterin Barbara Salesch
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-13: SAT.1