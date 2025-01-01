Richterin Barbara Salesch
Folge 1150: Schmutzige Ermittlung
45 Min.Ab 12
Patrick ist angeklagt, seinen Freund in einen Hinterhalt gelockt und erschossen zu haben. Hat der Detektiv seinen Kompagnon Jochen aus Eifersucht getötet, weil er ihn beim Sex mit seiner Frau erwischt hat?
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1