Richterin Barbara Salesch
Folge 1152: Eingeschneit
45 Min.Ab 12
Der heutige Fall: Mit vier Stichen in den Bauch soll die Millionärsgattin Sonja ihren Mann ermordet haben, als beide mit vier weiteren Personen, eingeschneit in einer Berghütte, auf Rettung warteten. Wollte sie ans große Geld oder mordete eine der anderen Personen?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1