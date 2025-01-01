Richterin Barbara Salesch
Folge 1166: Richterin Barbara Salesch
45 Min.Ab 12
Thomas kommt bei einem Brand einer Waldhütte ums Leben. Wollte Sophie den Tod ihres Mannes rächen, der bei einer Geiselnahme auf die gleiche Art gestorben ist, oder stecken ehemalige Komplizen hinter der Tat?
Richterin Barbara Salesch
Genre:GERICHTSSHOW
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1