Richterin Barbara Salesch
Folge 1178: Richterin Barbara Salesch
45 Min.Ab 12
Nach dem Selbstmord seiner Frau soll Stefan seinen Freund Volkmar mit einem Drahtseil erdrosselt haben. Hat er ihn getötet, weil er ihn für Ilonas Tod verantwortlich macht oder wollte er so die Beziehung seiner Tochter zu dem 30 Jahre älteren Mann beenden?
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1