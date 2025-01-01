Richterin Barbara Salesch
Folge 1188: Richterin Barbara Salesch
45 Min.Ab 12
Petra ist angeklagt, ihren Bruder Ralf mit einem Spaten erschlagen zu haben. Ist sie durchgedreht, weil Ralf das Geld aus einem Überfall, den Petra vor sechs Jahren begangen und für den sie im Gefängnis gesessen hat, verprasste?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1