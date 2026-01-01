Richterin Barbara Salesch
Folge 1191: Richterin Barbara Salesch
45 Min.Ab 12
Lara wird beschuldigt, mit einer Wolfsfalle einen Anschlag auf die neue Freundin ihres Ex-Mannes Fred verübt zu haben. Wollte Lara ihre Nebenbuhlerin vertreiben, um Fred zurückzugewinnen oder hat die gemeinsame Tochter Miryam versucht, Betty aus dem Weg zu räumen, um ihre Eltern wieder zusammenzubringen?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1