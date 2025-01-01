Richterin Barbara Salesch
Folge 1196: Richterin Barbara Salesch
45 Min.Ab 12
Manfred wird mit lebensgefährlichen Verletzungen unter einem automatischen Garagenrolltor gefunden. Kurz danach erleidet er einen Hirnschlag und wird zum Pflegefall. Steckt Alexandra, seine Geliebte, dahinter, weil sie die Trennung nicht verkraftet hat?
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
