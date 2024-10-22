Richterin Barbara Salesch
Folge 1201: Folge 117
45 Min.Folge vom 22.10.2024Ab 12
Lisa wurde tot in ihrer Wohnung aufgefunden - geköpft mit einem Samuraischwert. Ist ihr Nachbar Benjamin durchgeknallt, weil er zwischen seinen blutrünstigen Computerspielen und der Realität nicht mehr unterscheiden konnte, oder steckt Lisas plötzlich wieder aufgetauchte Schwester hinter einem bizarren Verwirrspiel, das Lisa das Leben kostete?
Weitere Folgen in Staffel 7
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Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-13: SAT.1