Richterin Barbara Salesch
Folge 1202: Lillis Mutter
45 Min.Ab 12
Der Prostituierten Sylvie wird vorgeworfen, ihre Tochter unter Drogen gesetzt zu haben, um sie willenlos zu machen und an einen Freier mit ganz besonderen Wünschen zu verkaufen. War bei Sylvie die Gier nach Geld größer als ihr Muttergefühl, oder steckt der Freier selbst hinter der Tat?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1