Folge 1204: Richterin Barbara Salesch
45 Min.Ab 12
Sandy wird beschuldigt, die neue Villa von Lottomillionär Lutz mit Benzin in Brand gesteckt zu haben, nachdem sie ihn um einen Großteil seines Gewinns erpresst hat. Wollte sie das Geld als Wiedergutmachung, weil Lutz sie vor 15 Jahren schwanger sitzen ließ?
Weitere Folgen in Staffel 7
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1