Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Die Haarnadel

SAT.1Staffel 7Folge 1224
Die Haarnadel

Die HaarnadelJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 1224: Die Haarnadel

45 Min.Ab 12

Mit einer noch unbekannten Waffe soll Stella nachts in einem Park auf ihre Kollegin Leonie eingestochen haben. Musste sie sterben, weil sie herausgefunden hatte, dass Stella zwei Männer ermordet hat und ihr Ex-Freund Martin das nächste mögliche Opfer ist? Oder will sich Leonie mit der Geschichte rächen, weil Stella ihr den Freund ausgespannt hat?

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen