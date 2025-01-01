Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Der Heimkehrer

SAT.1Staffel 7Folge 1233
Der Heimkehrer

Richterin Barbara Salesch

Folge 1233: Der Heimkehrer

45 Min.Ab 12

Mit schwersten Hirnschäden liegt Max auf der Intensivstation im Koma, weil ihm seine Freundin Antonia bei einem Streit eine Steinstatue über den Kopf gezogen haben soll. War die Tat ihr verzweifelter Versuch, sich von dem gewalttätigen Mann zu befreien oder hat sich der Frauenheld mit seinem ausschweifenden Lebensstil andere Feinde gemacht?

SAT.1
