Richterin Barbara Salesch
Folge 1233: Der Heimkehrer
45 Min.Ab 12
Mit schwersten Hirnschäden liegt Max auf der Intensivstation im Koma, weil ihm seine Freundin Antonia bei einem Streit eine Steinstatue über den Kopf gezogen haben soll. War die Tat ihr verzweifelter Versuch, sich von dem gewalttätigen Mann zu befreien oder hat sich der Frauenheld mit seinem ausschweifenden Lebensstil andere Feinde gemacht?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1