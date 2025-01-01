Zum Inhalt springenBarrierefrei
Böse Falle

SAT.1Staffel 7Folge 1235
45 Min.Ab 12

In einer Art Amoklauf soll Frank seine Frau Mareike und deren Chef Harry mit gezielten Schüssen in Herz und Lunge hingerichtet haben, weil er hinter den ständigen Überstunden seiner Frau eine Affäre vermutete. Konnte er ihre Demütigungen nicht mehr ertragen oder steckt Harry so tief in dunklen Machenschaften, dass er mit dem Leben bezahlen musste?

