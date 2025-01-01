Richterin Barbara Salesch
Folge 1241: Der Engelsmacher
45 Min.Ab 12
Nach einer Affäre mit seiner Schülerin Saadet soll der Lehrer Volker die Minderjährige zu einer illegalen Abtreibung gezwungen haben. Im Gegenzug für sexuelle Gefälligkeiten hat der Mann dem Mädchen bessere Schulnoten versprochen. Ist Saadets Geschichte tatsächlich so passiert oder steckt ihre türkische Familie hinter dem Schwangerschaftsabbruch?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1