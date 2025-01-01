Wer anderen eine Grube gräbt...Jetzt kostenlos streamen
Richterin Barbara Salesch
Folge 1246: Wer anderen eine Grube gräbt...
45 Min.Ab 12
Nach elf Tagen in Geiselhaft wird Raffael von seinen Entführern freigelassen. Als er sein Gefängnis verlässt, wird plötzlich auf ihn geschossen - er überlebt schwer verletzt. Die Waffe wird später bei Raffaels Frau Fiona gefunden. Hat sie mit der Entführung 1.000.000 Euro von ihrem verhassten Schwiegervater erpresst und wollte gleichzeitig ihren Mann loswerden?
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1