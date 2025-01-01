Richterin Barbara Salesch
Folge 1256: Aufgetaut
45 Min.Ab 12
Halb verwest wird die Leiche von Stefan in der Tiefkühltruhe seiner Frau Sabine gefunden. Die Obduktion ergibt, dass er nach einem qualvollen Todeskampf erstickt ist - Sabine verweigert jegliche Aussage. Rätselhaft ist eine 150.000-Euro-Bareinzahlung zwei Tage vor Stefans Tod auf seinem Konto ...
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1