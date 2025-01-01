Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Der Auftragsmörder

SAT.1Staffel 7Folge 1257
Der Auftragsmörder

Der AuftragsmörderJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 1257: Der Auftragsmörder

45 Min.Ab 12

In letzter Sekunde gelingt es der 27-jährigen Simone sich gegen einen Auftragsmörder zu wehren. Bevor der Fremde sie attackieren kann, rammt die Frau ihm einen Schraubenzieher in den Hals, so dass er verblutet. Hat ihr Ehemann den Killer beauftragt, um an das Vermögen und die Spedition seiner Frau zu kommen oder steckt Simones neuer Liebhaber dahinter?

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

