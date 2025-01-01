Richterin Barbara Salesch
Folge 1265: Tödliche Heimkehr
45 Min.Ab 12
Nach einem heftigen Streit soll Ben seine Schwester Katja verfolgt und von einem Bahnsteig auf die Gleise vor eine einfahrende S-Bahn gestoßen haben. Hat er sie getötet, weil er ein Problem mit ihrem Freund Maik hatte und sie seine Bedenken nicht ernst nehmen wollte? Oder sagt Bens sechsjährige Tochter die Wahrheit, wenn sie behauptet, dass ihr Vater zu Hause war?
Richterin Barbara Salesch
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1