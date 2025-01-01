Richterin Barbara Salesch
Folge 1270: Richterin Barbara Salesch
45 Min.Ab 12
Mit einer Gartenkralle in der Brust und in eine Abdeckplane gewickelt ertrinkt Steffen in seinem Pool. Hat sich seine Frau Mirja gerächt, weil Steffen eine Liebesbeziehung mit ihrer Mutter Johanna hatte? Oder steckt die mysteriöse Russin hinter der Tat, die Mirja angeblich kurz vorm Tod ihres Mannes mit ihm im Garten gesehen hat?
