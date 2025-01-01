Richterin Barbara Salesch
Folge 1271: Das Busenwunder
44 Min.Ab 12
Die bildhübsche Serena musste bei 160 Grad qualvoll in der Sauna ihres "Freundes" Boris sterben. Ist die junge Frau einer ihrer Rivalinnen im Kampf um Boris' Zuneigung zum Opfer gefallen? Schließlich lebt Boris mit sechs jungen Frauen in der Villa - und Jede will die Nummer eins sein! Ebenfalls mysteriös: Bis auf Ravissa haben alle Frauen von ihrem Gönner eine Brustvergrößerung in Moskau geschenkt bekommen. Ist Ravissa ausgerastet und hat Serena aus Eifersucht umgebracht?
Richterin Barbara Salesch
