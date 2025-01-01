Richterin Barbara Salesch
Folge 1272: Zapfenstreich
45 Min.Ab 12
Geknebelt, an einen Baum gefesselt und von Wildschweinen angefressen wird der 31-jährige David im Wald gefunden. Sollte der Unteroffizier so für seine unmenschlichen Schikanen bei der Grundausbildung bestraft werden oder musste er für illegale Geschäfte büßen, die er mit zwielichtigen Gestalten verabredet hatte?
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1