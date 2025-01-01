Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 7Folge 1272
Folge 1272: Zapfenstreich

45 Min.Ab 12

Geknebelt, an einen Baum gefesselt und von Wildschweinen angefressen wird der 31-jährige David im Wald gefunden. Sollte der Unteroffizier so für seine unmenschlichen Schikanen bei der Grundausbildung bestraft werden oder musste er für illegale Geschäfte büßen, die er mit zwielichtigen Gestalten verabredet hatte?

