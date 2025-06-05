Rosins Überraschungsbesuch im "Zum Ochsen" in Eichstetten - mit dem TreckerJetzt kostenlos streamen
Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!
Folge 4: Rosins Überraschungsbesuch im "Zum Ochsen" in Eichstetten - mit dem Trecker
87 Min.Folge vom 05.06.2025Ab 12
Ein geschichtsträchtiges Lokal, in bester Lage und trotzdem läuft es nicht. Das "Gasthaus Zum Ochsen" war 10 Jahre geschlossen, vor 2 Jahren haben Sven und Yvonne das Lokal wiedereröffnet. Noch heute gibt es Eichstetter, die nicht wissen, dass der Ochse wieder lebt. Und die, die davon wissen, sind wenig begeistert. Restaurantretter Frank Rosin offenbaren sich bei diesem Fall einige Baustellen ...
Genre:Kochen, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2009
