Rosins Überraschungsbesuch im "Zum Ochsen" in Eichstetten - mit dem Trecker

Kabel EinsStaffel 18Folge 4vom 05.06.2025
Folge 4: Rosins Überraschungsbesuch im "Zum Ochsen" in Eichstetten - mit dem Trecker

87 Min.Folge vom 05.06.2025Ab 12

Ein geschichtsträchtiges Lokal, in bester Lage und trotzdem läuft es nicht. Das "Gasthaus Zum Ochsen" war 10 Jahre geschlossen, vor 2 Jahren haben Sven und Yvonne das Lokal wiedereröffnet. Noch heute gibt es Eichstetter, die nicht wissen, dass der Ochse wieder lebt. Und die, die davon wissen, sind wenig begeistert. Restaurantretter Frank Rosin offenbaren sich bei diesem Fall einige Baustellen ...

Kabel Eins
