Raus aus den Millionenschulden im "Gut Obermühle" in Kirchensittenbach

Kabel EinsStaffel 18Folge 7vom 25.09.2025
88 Min.Folge vom 25.09.2025Ab 6

1,2 Millionen Euro hat Alexander investiert, um den Traum vom "Gut Obermühle" im Frankenland wahr werden zu lassen: Eine Event-Lokation mit Fischzucht, Campingplätzen, Biergarten, Spielplatz und Restaurant. Bei der Eröffnung soll Frank Rosin helfen. Aber die Probleme sind groß und die Arbeitslast ist riesig.

Kabel Eins
