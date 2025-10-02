Zum Inhalt springenBarrierefrei
Neue Pächter, neue Probleme im "Waldcafé Forellenteich" in Braunlage

Kabel EinsStaffel 18Folge 8vom 02.10.2025
Folge 8: Neue Pächter, neue Probleme im "Waldcafé Forellenteich" in Braunlage

86 Min.Folge vom 02.10.2025Ab 6

Die Gastronomie in Braunlage braucht dringend Hilfe! Im "Waldcafé Forellenteich", einem idyllischen Ausflugslokal im Harz, bleiben die Gäste aus. Jan und Petra, die neuen Betreiber, haben das traditionsreiche Lokal von den Verpächtern übernommen, die es über 30 Jahre lang erfolgreich geführt haben. Nun kämpfen sie mit sinkenden Besucherzahlen und einem schwachen Geschäft.

Kabel Eins
