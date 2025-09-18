Nie endende Strapazen im "LeCoq": Der Koch schläft im RattenlochJetzt kostenlos streamen
Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!
Folge 6: Nie endende Strapazen im "LeCoq": Der Koch schläft im Rattenloch
87 Min.Folge vom 18.09.2025Ab 6
Reza ist ein begnadeter und leidenschaftlicher Koch. Seine Speisen schmecken fabelhaft, aber das Geschäft läuft nicht, obwohl er alles gibt. Er schläft teilweise sogar im Keller des Restaurants, sieht seine Kinder kaum - ein echter Albtraum.
Alle 19 Staffeln und Folgen
