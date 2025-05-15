Im "Il Cortile" in Erfurt scheitert man an seinem eigenen AnspruchJetzt kostenlos streamen
Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!
Folge 2: Im "Il Cortile" in Erfurt scheitert man an seinem eigenen Anspruch
87 Min.Folge vom 15.05.2025Ab 6
Die Gastronomie in Erfurt lebt! Nur nicht im Restaurant "Il Cortile". Das heißt "Hinterhof" auf Italienisch und in den verirren sich nur sehr wenige Gäste. Dabei sind die Voraussetzungen gut: Denise und Andreas, zwei gelernte Köche betreiben das Lokal schon seit 12 Jahren. Ein besonders kniffliger Fall für Restaurantretter Frank Rosin, der herausfinden muss, "wo hier Pudels Kern liegt".
Genre:Kochen, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins