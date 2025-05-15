Zum Inhalt springenBarrierefrei
Im "Il Cortile" in Erfurt scheitert man an seinem eigenen Anspruch

Kabel EinsStaffel 18Folge 2vom 15.05.2025
Folge 2: Im "Il Cortile" in Erfurt scheitert man an seinem eigenen Anspruch

Die Gastronomie in Erfurt lebt! Nur nicht im Restaurant "Il Cortile". Das heißt "Hinterhof" auf Italienisch und in den verirren sich nur sehr wenige Gäste. Dabei sind die Voraussetzungen gut: Denise und Andreas, zwei gelernte Köche betreiben das Lokal schon seit 12 Jahren. Ein besonders kniffliger Fall für Restaurantretter Frank Rosin, der herausfinden muss, "wo hier Pudels Kern liegt".

