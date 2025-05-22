Hochwasser bis zum Hals in "Heike's Fritten Eck" in HusumJetzt kostenlos streamen
Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!
Folge 3: Hochwasser bis zum Hals in "Heike's Fritten Eck" in Husum
88 Min.Folge vom 22.05.2025Ab 6
21 Jahre lang betreibt Heike einen Imbiss am Campingplatz in Schobüll direkt an der Nordsee. Bekannt ist sie vor allem für ihre Fritten und ihre nette Art. Doch 2023 ist damit Schluss und der Campingplatz inklusive Heikes Imbiss abgerissen. Die Gastronomin versucht daraufhin, einen neuen Imbiss am Bahnhof von Husum zu betreiben. Doch der Erfolg bleibt aus und ihr droht nun die Pleite. Ihre einzige Chance ist Frank Rosin ...
Weitere Folgen in Staffel 18
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!
Alle 19 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins