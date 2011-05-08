5.000 Euro monatlich im Minus! Landgasthof "Altes Stadttor"Jetzt kostenlos streamen
Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!
Folge 9: 5.000 Euro monatlich im Minus! Landgasthof "Altes Stadttor"
46 Min.Folge vom 08.05.2011Ab 6
In der Burgstadt Kastellaun steht der Landgasthof "Altes Stadttor". Hier servieren die Betreiber Uschi Mudlack und ihr Mann Burkhard deutsche Küche mit regionalem Einschlag. Da die Gäste ausbleiben, machen die beiden jeden Monat 5.000 Euro Verlust. Woran es liegt, wissen sie nicht. Woher auch? Die Inhaber sind nicht vom Fach. Streitereien untereinander und mit dem jungen Personal stehen an der Tagesordnung. Ohne Frank Rosins Hilfe droht dem Betrieb das Aus ...
Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2009
Altersfreigabe:
6
