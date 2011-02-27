Gähnende Leere in der "Schlossgaststätte Falkenberg" in Moosach bei MünchenJetzt kostenlos streamen
Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!
Folge 1: Gähnende Leere in der "Schlossgaststätte Falkenberg" in Moosach bei München
46 Min.Folge vom 27.02.2011Ab 6
Die "Schlossgaststätte Falkenberg" ist ein Familienunternehmen mit 80-jähriger Tradition. Seit Dieter Karweina (44) den Gasthof im oberbayrischen Moosach übernommen hat, läuft es eher schlecht als recht: Nur bei gutem Wetter lockt der idyllische Biergarten Gäste an, in das Restaurant verirrt sich so gut wie niemand. Koch Heiko (51) und Servicekraft Gabi (43) versuchen, den Inhaber zu unterstützen, doch der will alles alleine machen. Kann Frank Rosin Dieter und seinem Team helfen?
Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2009
