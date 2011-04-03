Sprühsahne statt Leidenschaft im Landgasthof "Schmiedwirt" in PetershausenJetzt kostenlos streamen
Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!
Folge 6: Sprühsahne statt Leidenschaft im Landgasthof "Schmiedwirt" in Petershausen
47 Min.Folge vom 03.04.2011Ab 6
Reiner Pfündl betreibt seit 20 Jahren den gutbürgerlichen Landgasthof "Schmiedwirt" in Petershausen bei München. Die Leidenschaft des 54-jährigen gelerntern Elektrikers war immer das Kochen. Die hat er in den letzten Jahren jedoch verloren - nun stehen Sprühsahne, Tiefkühlapfelstrudel und gekauftes Eis auf der Tagesordnung. An manchen Tagen geht kein einziges Gericht über den Ladentisch. Jetzt bittet Reiners Neffe Marco Frank Rosin um Hilfe. Ist der "Schmiedwirt" noch zu retten?
