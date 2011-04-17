Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ist das Restaurant "Hexenkessel" ein Gruselkabinett?

Kabel EinsStaffel 2Folge 8vom 17.04.2011
46 Min.Folge vom 17.04.2011Ab 6

Seit 22 Jahren führt Ronny das Erlebnislokal "Hexenkessel" in der Nähe von Kiel in Schleswig-Holstein. Trotz abenteuerlichem Hexenthema fehlen dem Restaurant die Gäste - Ronny ist mit seinem Latein am Ende. Jetzt soll Frank Rosin helfen. In Gäste-Einträgen im Internet ist die Rede von Dreck und Schmutz. Entpuppt sich der "Hexenkessel" als ungepflegtes Gruselkabinett? Kann Frank Rosin dem Lokal wieder zu gutem Ruf und gastronomischem Erfolg verhelfen?

